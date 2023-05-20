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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بشعة.. كويتي يقتل والده بسلاح رشاش

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

تجرد ابن من المشاعر الإنسانية، حيث أقدم على قتل والده في منطقة الفردوس الكويتية ، حيث باغته بطلقتين ناريتين من سلاح رشاش في جسده أنهت حياته على الفور داخل منزل الأسرة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر أمني قوله : «إن التحريات الأولية لرجال المباحث دلت على وجود خلاف عائلي حاد بينهما، مشيراً إلى أن القاتل تمكن من الهرب من المنزل عقب ارتكاب جريمته».

وعممت الأجهزة الأمنية بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت.

وذكر المصدر، أن المتهم من فئه غير محددي الجنسية وعدل وضعه قبل فتره إلى الجنسية اليمنية، لافتا إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا الجثه ونقلوها الى الطب الشرعي. 

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