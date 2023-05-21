التعليم عن نظام البوكليت: يُصعِّب من محاولات الغش الإلكتروني| فيديو

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام المقبل حرصا على انضباط سير الامتحانات.

وأضاف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات".

وأشار إلى أن: "كل الإجراءات تستهدف زيادة كل سُبل ضمان انتظام عملية الامتحانات بما يحقق تكافئ الفرص والعدالة بين الطلاب"، موضحا: "الوزارة تبذل جهود كبيرة لضمان سلامة انتظام سير عملية الامتحانات بشكل كامل".

وأوضح: "تم تطبيق نظام البوكليت يُصعب محاولات الغش الإلكتروني"، لافتا: "لا يتضمن تغيير كبير في نظام أو شكل الامتحانات، ولكن جاء لزيادة عدد الإجراءات الخاصة بمكافحة الغش".

وتابع: "إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، سيطبق بشكل حاسم بدءًا من العام القادم، وذلك وفقًا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم"، مضيفا: "امتحانات الشهادة الإعدادية من العام القادم ستكون بنظام "البوكليت" وهو سيكون عبارة هناك كراسة واحدة للأسئلة والاجابة وهذا أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش".