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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم عن نظام البوكليت: يُصعِّب من محاولات الغش الإلكتروني| فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام المقبل حرصا على انضباط سير الامتحانات.

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وأضاف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات".

 

وأشار إلى أن: "كل الإجراءات تستهدف زيادة كل سُبل ضمان انتظام عملية الامتحانات بما يحقق تكافئ الفرص والعدالة بين الطلاب"، موضحا: "الوزارة تبذل جهود كبيرة لضمان سلامة انتظام سير عملية الامتحانات بشكل كامل".

 

وأوضح: "تم تطبيق نظام البوكليت يُصعب محاولات الغش الإلكتروني"، لافتا: "لا يتضمن تغيير كبير في نظام أو شكل الامتحانات، ولكن جاء لزيادة عدد الإجراءات الخاصة بمكافحة الغش".

 

وتابع: "إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، سيطبق بشكل حاسم بدءًا من العام القادم، وذلك وفقًا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم"، مضيفا: "امتحانات الشهادة الإعدادية من العام القادم ستكون بنظام "البوكليت" وهو سيكون عبارة هناك كراسة واحدة للأسئلة والاجابة وهذا أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش".

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