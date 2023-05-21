أهم الأخبار.. جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا.. السياحة تحذر من إعلانات الحج الوهمية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، في شتى المجالات، نرصد أبرز هذه الأخبار في التقرير التالي:

قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية



عقب استغاثة والده.. الداخلية تعثر على طفل القليوبية المتغيب وتعيده لأهله



طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا



جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا



أزمات محمد رمضان تتصدر السوشيال ميديا .. آخرها صورة الدولارات والتبرع للمرضى



إعلانات وهمية.. تحذير عاجل من السياحة بشأن رحلات الحج| فيديو



سورة تشفع لصاحبها وتخرجه من النار وتدخله الجنة.. داوم على قراءتها

