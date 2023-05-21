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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ياسمين الخطيب ميتة فى الجواز.. ميار الببلاوى تفتح النار على وفاء مكى.. هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها

ميار الببلاوى ووفاء
ميار الببلاوى ووفاء مكى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أزمة ميار الببلاوى ووفاء مكى وتصريحات ياسمين الخطيب المثيرة للجدل. 

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد
فجَّرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب مفاجأة من العيار الثقيل وذلك خلال ظهورها فى برنامج مع الإعلامى العراقى “نزار الفارس”.

وقالت ياسمين الخطيب: أنا فى بعض الزيجات التى مررت بها تزوجتهم دون فترة خطوبة.. "أنا ميتة على الزواج".

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب
كشفت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب عن رأيها فى ارتداء الحجاب وذلك خلال ظهورها فى برنامج بقناة دجلة مع الاعلامى العراقى نزار الفارس.

وقالت ياسمين الخطيب : فى فترة الثمانينات لم يكن الحجاب فريضة ولماذا لم يكن زوجات المشايخ محجبات فى تلك الفترة وفى فترة ما بعد الثمانينات كان الحجاب عبارة عن التزام فقط من خلال غطاء الرأس وكانت الطبقة الأرستقراطية غير محجبة.

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي
ما زالت أصداء أزمة ميار الببلاوى ووفاء مكى مستمرة حتى الآن، حيث دخلت الفنانة المعتزلة فى مشادات مع متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقالت ميار الببلاوى فى تعليق لها: “أفوض أمرى إلى الله.. إن الله بصير بالعباد”.

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو
ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما سويا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتاليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فأن من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

إهانة لى ولأسرتي.. تعليق نارى من عمرو مصطفى ضد حمو بيكا
علق الفنان عمرو مصطفى على أغانى المهرجانات وما اذا كان يمكن ان يقدم حمو بيكا بعض من اغانية التى طرحها فى فترة ماضية.

وجاء رد عمرو مصطفى فى مداخلة هاتفية باحدى البرامج التليفزيونية : أن غناء حمو بيكا لاغانى خاصة بى اعتبرها نوعا من الاهانة لى ولاسرتى.

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد
احتفلت الفنانة هنادى مهنى بحفل زفاف خالتها في فرنسا وقد حرص على الحضور كل من والدتها وزوجها أحمد خالد صالح ووالدها الموسيقار هانى مهنى.

ونشرت هنادى مهنى عدد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى وظهر عليهم حالة من السعادة.

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon
حرص أبطال فيلم "Killers of the Flower Moon" على حضور جلسة تصوير بمهرجان كان السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى فرنسا.

وحضر جلسة التصوير أبطال الفيلم ومنهم  روبرت دي نيرو و ليوناردو دي كابريو ووليلي جلادستون ومارتن سكورسيزي.

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