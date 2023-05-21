أخبار التوك شو| السيسي يستقبل سلطان عمان بمطار القاهرة.. استقرار سوق الذهب.. والأرصاد تحذر من الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، لحظة وصول السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى مصر القاهرة، وفي استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، 21 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

قال الناقد الفني عماد يسري إن وفاة نجم الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم صدمت محبيه وجمهوره في الوطن العربي كله، مؤكدا أنه رحل بجسده فقط وترك تاريخا كبيرا من أعماله في السينما والمسرح والتليفزيون وعالم الفوازير التي حقق بها نجاحا كبيرا، فهو صاحب شعبية كبيرة من مختلف الدول العربية.

وأضاف الناقد الفني عماد يسري، خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، اليوم الأحد، أنه توفى في يوم 20 مايو عام 2021، نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا، قبل فترة قليلة من وفاة زوجته دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن الفنان سمير غانم ولد يوم 15 يناير عام 1938 بمحافظة أسيوط.

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 21- 5-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.9 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء.

استعرض كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، رؤى الحزب والتي جاء على رأسها موافقة التحالف وحزب الريادة على بقاء تشكيل لجنة شئون الأحزاب على وضعها الحالي، موضحًا بعض التعديلات التي يريد وضعها الحزب لقوانين الأحزاب السياسية وبعض الآراء في القوانين المستحدثة.

قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 21 مايو 2023.

وقد انخفضت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 18 سجل 1984 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 2315 جنيها.

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قدرة مصر على القضاء على فيروس “سي” تعد إنجازا كبيرًا للغاية لم تستطع العديد من الدول تنفيذه، وهذا ما أدى إلى إشادة مدير منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية في مجال الصحة، خاصة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، منها «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» التي شملت جميع المواطنين، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات ذات التقنيات العالية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن ما وصفه بالتهديد الأمني الروسي، سيؤدي إلى أزمات عالمية خلال المستقبل القريب.

وأضاف "زيلينسكي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الياباني، على هامش قمة مجموعة السبع، في مدينة هيروشيما، بثته "الصاهرة الإخبارية"، أن السلام لن يحل إلا بخروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل طرح الوزارة صكوك الأضاحي، قائلًا إن صكوك الأضاحي من عام لعام تثبت وحدة الشعب المصري ونجاح الدولة في التلاحم، متابعًا أن قيمة صك الأضاحي للحوم المستوردة 5 آلاف جنيه، بينما صك الأضاحي للحوم البلدية 8 آلاف جنيه.

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، أن هناك توافق عام على أن القانون الحالي للأحزاب السياسية يحتاج إلى تغيير، و ذلك لضمان مسايرته لدستور 2014، مضيفاً أن أغلب من استمع إليهم، يتحدثون عن ضرورة تحديث وتطوير قانون الأحزاب.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد في الطقس اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين 4 و 5 درجات مئوية عن طقس الأمس.

وأفادت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية" ، بأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري ، اليوم ، تسجل 35 درجة مئوية ، خلال النهار ، موضحة أن سبب الارتفاع هو التأثر بكتل هوائية صحراوية جنوبية غربية ، وهي مرتفعة في درجات حرارتها.