حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لقاء فريقه أمام نظيره حرس الحدود في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء اليوم الأحد بإستاد الإسماعيلية

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:-

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. محمد هاشم ...محمد نصر ... محمد دسوقي ... كريم عرفات

خط الوسط سيرجي اكا ... محمد حسن ... أحمد مدبولي...محمد الشامي

خط الهجوم .. ياوانور... فراس الشواط

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو حارسا ومعه عصام صبحي ومحمد نصر ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل