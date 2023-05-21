أخبار الفن.. مقتل حفيد علي الكسار دهسا بسيارة.. وعمرو مصطفى يقاضي محسن جابر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن حفيد علي الكسار و عمرو مصطفى ومسلسل الطائر الرفراف



يعد مزيل العرق من الأمور الأساسية التى يحتاج إليها جميع الأشخاص خلال فصل الصيف للتخلص من الرائحة الكريهة لكن بعض الأنواع المتاحة فى الأسواق تضر بشرة الجسم والبعض الأخر يسبب أمراض خطيرة.

أعلنت وسائل إعلام تركية، عن ترك الممثل التركي دوكان بولات، الذي يجسد شخصية فؤاد في مسلسل الطائر الرفراف، العمل بسبب موته خلال الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

التقط النجم جود لو مجموعة من الصور على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي مع أبطال فيلمه Firebrand قبل عرضه الليلة.

أعلن الفنان عمرو مصطفى مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحان عمرو التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبية، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام تلك الألحان تعتبر إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.



بدأ المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية الإعداد للدورة 32 للمهرجان