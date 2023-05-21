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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مقتل حفيد علي الكسار دهسا بسيارة.. وعمرو مصطفى يقاضي محسن جابر

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن حفيد علي الكسار و عمرو مصطفى ومسلسل الطائر الرفراف

 

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة


يعد مزيل العرق من الأمور الأساسية التى يحتاج إليها جميع الأشخاص خلال فصل الصيف للتخلص من الرائحة الكريهة لكن بعض الأنواع المتاحة فى الأسواق تضر بشرة الجسم والبعض الأخر يسبب أمراض خطيرة.

وفاة فريد في حادث سير .. صدمة لجمهور مسلسل الطائر الرفراف

أعلنت وسائل إعلام تركية، عن ترك الممثل التركي دوكان بولات، الذي يجسد شخصية فؤاد في مسلسل الطائر الرفراف، العمل بسبب موته خلال الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

جود لو وأبطال فيلم Firebrand على السجادة الحمراء لمهرجان كان

التقط النجم جود لو مجموعة من الصور على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي مع أبطال فيلمه Firebrand قبل عرضه الليلة.


لإعادة استخدام ألحانه.. عمرو مصطفى يقرر مقاضاة محسن جابر

أعلن الفنان عمرو مصطفى مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحان عمرو التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبية، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام تلك الألحان تعتبر إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.

 

هاني فرحات: مهرجان الموسيقى العربية تاريخ كبير ونسعى لتقديم دورة ترضي كل الأذواق


بدأ المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية الإعداد للدورة 32 للمهرجان

حفيد علي الكسار عمرو مصطفى مسلسل الطائر الرفراف

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