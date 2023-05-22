شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

علق الإعلامي خالد الغندور، علي خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “ناس كثير من المنافس فرحانين بهزيمة الزمالك من بو سالم في نهائي كاس افريقيا رغم انهم مغلوبين كاس و دوري موسمين متتاليين و الغريبة انهم يقولوا خليك في فريقك و بيقولوا هتشجعوا مين في النهائي الشيزوفرنيا في ابهي صورة”.

وخسر الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عقب الهزيمة أمام مولودية بو سالم التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة قليبية بتونس إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تفوق الزمالك في أول شوطين، ثم عاد الفريق التونسي وقلب النتيجة وفاز بالمباراة وتوج باللقب.