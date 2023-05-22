عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

نائب محافظ المنيا يتفقد دير جبل الطير ويقدم التهنئة بموسم السيدة العذراء

العلاقات بين مصر وأفريقيا تتصدر اهتمامات متابعي الفضائيات.. رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

تابع نائب المحافظ، انتظام سير اللجان، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و 497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

الشهادة الإعدادية امتحان اللغة الإنجليزية رؤساء الوحدات المحلية فترة الامتحانات يتفقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتفقد دير جبل الطير ويقدم التهنئة بموسم السيدة العذراء

ترشيحاتنا

هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

رياح وأتربة| الأرصاد تحذر من حالة الجو خلال الـ3 أيام المقبلة

أول رد من الصين على توقعات بايدن بشأن تحول العلاقات للأفضل

تصرف لهؤلاء.. تفاصيل زيادة الدعم النقدي بداية من يوليو المقبل

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

"العمل العربية": الممارسات الإسرائيلية تمثل اعتداءً صارخا على القانون الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ