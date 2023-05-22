وزيرة التخطيط تفتتح مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ

افتتحت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، على حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتماشيًا مع هذه الأهداف، تضمنت اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – متمثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها إنشاء مراكز خدمات مصر، وهي سلسلة من المراكز التي سيتم إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية، فهذا التعاون يضاف إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي، وجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضحت السعيد، أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الاماكن المختلفة، مضيفة أن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات أبرزها خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات السجل التجاري، وصولًا إلى خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت السعيد ، إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي فقد تم التنسيق مع شركةE-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الانظمة الداخلية والاتصالات و الامن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالي تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

وأشارت السعيد، إلى أن مركز خدمات مصر في شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء يعد ثاني مركز نموذجي بعد مركز محافظة أسوان، ويعمل على خلق بيئة مناسبة لتلقي طلبات المواطنين وتيسير حصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات، وخفض المدة الزمنية وتوفير الجهد. وفي خلال العام ٢٠٢٣ سوف يتم افتتاح مراكز خدمات مصر في المحافظات ذات الكثافة العالية مثل محافظة الإسكندرية، القاهرة والجيزة تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، ليس فقط من خلال مركز الخدمات الحكومية المجمع، بل لدينا قصة نجاح سابقة تم اطلاقها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وهي استحداث مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" وهي عبارة عن سيارات متنقلة تقوم بتقديم ما يزيد عن عدد (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

من جانبه، استعرض م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي تطبيق قيم خدماتك، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق منظومة قيم خدماتك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار، متابعًا أنه تم إنشاء تلك المنظومة لتكن بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على تقييم الخدمات الحكومية من خلال تمكين المواطن من تقييم تلك الخدمات، إلى جانب الوصول الى رضا المواطن المصري بتوسيع مساحة مشاركته الإيجابية في تقييم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، فضلًا عن إرساء قيم الشفافية، النزاهة والحوكمة بين أصحاب المصلحة في المجتمع المصري ككل، مما يسهم في اتخاذ خطوات ثابتة ومستمرة نحو الوصول إلى أعلى وأفضل المستويات في المؤشرات الدولية المختلفة.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي-فاينانس إلى أن إنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمصريين، يأتي في إطار تعاون مشترك نفتخر به بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويهدف الي الإسراع فى النهوض بالقطاع الحكومي، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين متلقي الخدمات من خلال تيسير إجراءات الحصول على تلك الخدمات، مضيفًا إننا نتعاون في مراكز خدمات مصر من اجل النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالقطاع الحكومي الذي يعد ركنا اساسيا لتطوير حياة المواطنين.