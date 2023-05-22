رئيس الفيفا يؤكد دعمه للبرازيلي فينيسيوس ويرفض العنصرية في كرة القدم

أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعمه الكامل للبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد بعد ما تعرض له من إساءات عنصرية من بعض الجماهير في ملعب ميستايا على هامش مباراة النادي الملكي مع مضيفه بلنسية مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات من بعض الجماهير، مما أدى إلى توقف المباراة لمدة عشر دقائق، وبعدها دخل في مشادة مع لاعبي بلنسية ليتم طرده في الشوط الثاني، وهو ما ساهم في خسارة ريال مدريد بهدف نظيف.

وأعرب فينيسيوس جونيور عن استيائه عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، قائلاً: "العنصرية أمر طبيعي في الليجا" .

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الاثنين: "نعبر عن تضامننا الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يقف إلى جانب جميع اللاعبين الذين واجهوا مثل هذه الحالات".

وأضاف: "الأحداث التي وقعت خلال المباراة بين بلنسية وريال مدريد تُظهر أهمية إجراءات الفيفا ضد العنصرية، لذلك توجد عملية من ثلاث خطوات في منافسات فيفا ويوصى بها على جميع مستويات كرة القدم، أولها يتم إيقاف المباراة والإعلان عن ذلك، ثانياً يغادر اللاعبون أرضية الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنه إذا استمرت الاعتداءات، سيتم تعليق المباراة، وثالثاً، إذا استمرت الاعتداءات، تتوقف المباراة وتذهب الثلاث نقاط إلى الخصم".

وأوضح إنفانتينو أنه يجب دعم الخطوات المتخذة لمكافحة العنصرية من خلال التعليم.

وتلقى فينيسيوس جونيور موجة من الدعم بعد الحادثة، بما في ذلك من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي.