«شباب كفر الشيخ» تنظم رحلة سياحية لمدينة الغردقة للطلائع .. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج العاشر المشارك بسلسلة رحلات الطلائع إلى الغردقة ويضم الفوج أبناء محافظتى كفر الشيخ وبنى سويف ويتضمن البرنامج تنفيذ أنشطه ترويحية وثقافية وفنية وترفيهية.

وأشار إلى أهمية مشاركة النشء للرحلات السياحية التى تهدف إلى تنمية المعارف لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وتعزيز روح الانتماء للوطن.



وتأتي الرحلة ضمن الرحلات الصيفية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بإشراف الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

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