أخبار التوك شو| عاصفة تضرب البلاد خلال ساعات .. وتحذيرات من الصحة العالمية بشأن وباء جديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الملفات الهامة ، ونرصد أبرز ما تناولته في سياق التقرير التالي:

محمود محيي الدين: 22 دولة إفريقية تعاني تحديات شديدة في التعامل مع الديون



أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التضخم في افريقيا أعلي من معدلات التضخم في العالم.

وأضاف محمود محيى الدين، في حوار مع قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن 22 دولة فى افريقيا تعاني تحديات شديدة في التعامل مع الديون، متابعا أنه نحتاج تطوير وتفعيل اسواق الكربون في افريقيا.



يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء



زف الإعلامي أحمد موسى، بشري سارة للمواطنين بشأن زيادة أعداد السياح، قائلا:" خلال شهر ابريل الماضي استقبلنا 1.4 مليون سائح".

وأضاف موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هذا الرقم مبشر زيارة 1.4 مليون سائح لمصر خلال شهر واحد رقم يفرح ولو استمر هذا الامر يعني معالجة ازمة الدولار.

وتابع موسى،:" لو توفر الدولار من السياحة بشكل كبير سيترتب علي ذلك السيطرة علي الدولار وبالتالي السيطرة علي الأسعار وهو أمر يهم المواطنين".

الحوار الوطني.. خالد عبد العزيز: تكليف واضح من الرئيس بتحديد أولويات العمل



أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه هناك تكليف واضح من الرئيس السيسي الخاص بالحوار الوطني من أجل التعرف على أولويات العمل الوطني.



هيئة التنمية الصناعية: عمان ستكون بوابة مصر لدول آسيا لزيادة استثماراتها



أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يوجد فرص كبيرة لتنمية الإستثمارات بين مصر وعمان، إضافة إلى التكامل التجاري والصناعي بين الدولتين.

وقال محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك قناة السويس والبحر الأحمر، والموانئ المصرية الموجودة، مما يساعد على التكامل الصناعي، ووجود سلاسل الإمداد الغذائية بين مصر وعمان.



لزيادة إستثماراتها



وتابع رئيس هيئة التنمية الضناعية،، أن عمان ستكون بوابة مصر لدول أسيا لزيادة إستثماراتها.

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية



علق الإعلامي أحمد موسى، علي بيان منظمة الصحة العالمية والذي أعلنت فيه قدوم وباء جديد غير كورونا، قائلا:" إحنا مش ناقصين.

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن الفيروس ولكن رعبونا فقط".

وأضاف،:" يا ستار يارب طب فهمونا الفيروس ده ليه علاقة بكورونا ولا فيروس جديد من نوعه".



بسام راضي: تعاون مصري - إيطالي في مشروعات الأمن الغذائي والطاقة.. فيديو



كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، تفاصيل زيارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لدولة إيطاليا حاليا.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأمن الغذائي من أهم القضايا المطروحة عالميا، خاصة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وروسيا، وانتشار فيروس كورونا.

وتابع :إيطاليا تجد في مصر مقومات كبيرة للإنتاج الزراعي، كما أن استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في المشروعات جعل إيطاليا ترى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لنجاح مقومات الزراعة والصناعة.

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة



طقس مفاجيء وغير متوقع تعيشه البلاد، وخاصة مع هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، هذا الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين، بخرض أخذ الحيطة والحذر من حالة الطقس، وخاصة بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية التحذيري عن طقس البلاد.

اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه



كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إنه بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب.

وأضاف إبراهيم عادل، مساء اليوم الإثنين، أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل صرف نقود، كما ادعى، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.

الزراعة: إستيراد 170 ألف رأس ماشية من مصادر متعددة



قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة وافقت علي إستيراد 170 ألف رأس ماشية من مصادر متعددة استعدادا لعيد الأضحى، بجانب الاعتماد علي الرؤوس المحلية.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تم الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف بـ 102 مليون دولار خلال أسبوع واحد وهذا دعم وتشجيع لتربية رؤوس الماشية داخل الدولة لرفع الإنتاج المحلي.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن إستيراد رؤوس ماشية جاء من أجل توفير معروض أكثر للحوم حتي يتم إنخفاض الاسعار وتوفير اللحوم لجميع المواطنين.

