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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذه المناطق.. وكهربا معرض للإيقاف في هذا الموعد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، ونرصد ابرزها فى هذا التقرير:

رئيس حماية المستهلك الأسبق: التكافل الاجتماعي ومواجهة التحديات ليست مسئولية الدولة فقط|فيديو
أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس  جهاز حماية المستهلك  الأسبق، أن التكافل الاجتماعي والدور الوطني في مواجهة التحديات، ليس مسئولية الدولة بأجهزتها التنفيذية فقط، ولكن مسئولية التاجر و المواطن أيضاً.


تتجاوز الـ40.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في هذه المناطق| فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إننا شهدنا الأمس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية فترة النهار وهذا بفعل الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر علينا بشكل كبير بالأمس، واليوم الكتل الهوائية ستكون أقل حرارة من الأمس ولكن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ولكن تأثير الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون أقل من الأمس.


بعد فوزهم في مسابقة جوجل.. فريق معا لمكافحة التغير المناخي يشرح الفكرة |فيديو
قال وجدان صبحي ، قائد فريق " معا " لمكافحة التغير المناخي ، إن المشروع ضمن مشروعات التخرج من الجامعة، وهدفه أن يكون حل للقضية ، ومشروع غير عادي في مواجهة المجتمع .


انهيار أحمد فتحي على الهواء لهذا السبب .. فيديو
قال الفنان أحمد فتحي، إن والدته كانت تعمل في جامعة الأزهر، وكانت حادة في التعامل معهم، مشيراً إلى أن والده كان يعامله بحب كبير، "ابويا رحمة الله عليه كان الوحيد اللي فاهمني .. وكان بيعاملني بحب كبير .. وانا برج الثور فمش اي حد يعرف يتعامل معايا كويس".

 

الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية وأمطار ببعض المناطق
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم يشهد أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من سيناء ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أي أنشطة يوميةظ


كهربا معرض للإيقاف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو
أكد المعلق الرياضي طارق الأدور، أن هناك إجراءات جديدة ستتم ضد اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في سبتمبر المقبل، " ثالث فترة قيد" وذلك بسبب غرامة الزمالك.  


مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. طارق الأدور يوضح
أكد المعلق الرياضي طارق الأدور، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، يقدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن كهربا أحرز 11 هدفًا.


12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور .. شاهد
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان،  12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور.


فشل الآخرين.. استشاري طب نفسي يوضح أسباب وجود الشخص الحقود
قال الدكتور نبيل القط إستشاري الطب النفسي، إن هناك فرق بين الغيرة الإيجابية و النفسنة، موضحا أن الغيرة شعور طبيعى، و لكن المؤلم هو الغيرة لدرجة الحقد أو الدعوة على الشخص.


12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور .. شاهد
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان،  12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور.

برامج التوك شو حماية المستهلك الأرصاد احمد فتحي كهربا غرامة كهربا

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