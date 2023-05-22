استشاري إعلام غذائي: تناول الشيكولاتة بإفراط أمر غير صحي

كشف الدكتور مجدي نزيه أستشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن تناول الشيكولاتة بشكل غير مفرط يكون أمرا صحيا، مؤكدا بعدم البعد نهائيا عن تناول أكل معين أو التناول منه بشكل مفروط، لانه فى الحالتين يكون هوضرر للجسم.
وأضاف نزيه، خلال لقائه بالإعلامية " إنجي أنور" ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على فضائية " الأي تي سي" بضرورة دمج كل المأكولات داخل نمط الحياة وعدم الأمتناع التام عن تناول وجبات معينه أوالإقبال الشديد عليها مؤكدا على مبدأ " لا إفراط ولا تفريط"، ومن هذا النمط لا يتعرض الإنسان للمرض أو يحتاج أي دكتور.
البصل والثوم والليمون
ونصح أستشاري التغذية، بضرورة دمج وإضافة البقدونس والبصل والثوم والليمون فى كل المأكولات، لما لهم من أهمية عظيمة، وأن من ضمن السلوكيات المصرية الجيدة تداخل البصل فى كل الوجبات، مضيفا أن البصل الأخضر أقوي وأفضل من البصل الأحمر لما يحويه من مركبات وعناصر غذائية شديدة الفائدة فهو يحتوي على مادة مطهرة للمعدة وأيضا ملئ بفيتامين " a"و "b" و"c" ووجود الكالسيوم والحديد فى البصل الأخضر.