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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العنصرية مستمرة.. اعتقال 4 أشخاص بسبب دمية لـ فينيسيوس جونيور في مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

قامت الشرطة الإسبانية، باعتقال 4 أشخاص من جماهير أتليتيكو مدريد، بعد اتهامهم بوضع لافتة على أحد جسور العاصمة "مدريد"، علقت عليها دمية مشنوقة بقميص فينيسيوس جونيور.

وفي يناير الماضي، تم العثور على دمية مشنوقة ترتدي قميص فينيسيوس جونيور، بعد فوز ريال مدريد على جاره اللدود أتليتيكو 3-1 في ربع نهائي مسابقة كأس الملك، تحت لافتة كتب عليها "مدريد تكره ريال".

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان رسمي، إنه تم  اعتقال الأشخاص الـ 4 في العاصمة الإسبانية بعد ارتكابهم "جريمة كراهية"، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.

وأضافت الشرطة، أن 3 منهم أعضاء نشطون في مجموعة الألتراس من مشجعي ناد في العاصمة مدريد.

وندد ريال مدريد بالعمل العنصري الخبيث والبغيض الذي ينم عن كراهية الأجانب" ضد مهاجمه البالغ 22 عاما والذي بات هدفا منتظما للإهانات العنصرية، قائلاً في بيان صحفي إنه يأمل في أن "تتم معاقبة المسؤولين"، ليتم فورا الإعلان عن فتح تحقيق بهذه المسألة".

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، أول أمس الأحد، والتي انتهت بخسارة الميرنجي بنتيجة (0-1) على ملعب "ميستايا"، بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تضامن الفيفا مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقال إنفانتينو: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يدعم كل اللاعبين الذين واجهوا وضعاً مماثلاً".

دمية فينيسيوس جونيور الشرطة الإسبانية جماهير أتليتيكو مدريد جريمة كراهية هتافات عنصرية

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