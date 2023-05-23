الحوار الوطني .. رئيس هيئة الإستثمار: الدولة تستهدف تنمية 6 قطاعات رئيسية .. فيديو

قال الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الإستثمار، إن هناك 6 قطاعات رئيسية يتم استهدافهم من قبل الدولة المصرية، منهم قطاع الطاقة والطاقة المتجددة للعمل عليهم بكثافة، وبالفعل هناك عدة اتفاقيات تمت خلال مؤتمر المناخ COP 27 بيتم العمل عليهم علي أرض الواقع.

وأضاف "حسام هيبة" خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم، أن من المستهدف تضاعف حجم قطاع الصناعة خلال العامين القادمين وتم وضع خطة واستراتيجية من أجل تنفيذها علي أرض الواقع مثل خطة استراتيجية صناعة السيارات التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة.

وتابع حسام هيبة، أن تم عمل مجلس أعلي لقطاع السيارات به ممثلين من القطاع الخاص، ويوجد أيضا صندوق داعم لهذا القطاع.