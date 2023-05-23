بقناع النسر.. وظيفة غريبة يقوم بها شاب في بريطانيا.. شاهد

“هذه هي الوظيفة المثالية لي فأنا أحب طيور النسور وتخويف النوارس” بهذه الكلمات عبر شاب من بريطانيا عن شعوره تجاه عمله الذي يعتمد على ارتداء زي طائر النسر والجري وراء طيور النوراس.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، قال كوري جريفيسون، 18 عاما، إنه يرتدي زي النسر لإخافة النوارس في ميناء ويتبي، شمال يوركشاير في بريطانيا.

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وأضاف الشاب الذي يعمل في متجر الأسماك والبطاطا أنه يتقمص دور طائر النسر لمنع طيور النورس من سرقة الطعام من الناس.

وتابع الشاب في حديثه لشبكة “بي بي سي” البريطانية: “الناس ينفقون 30 جنيها إسترلينيا على وجبة لعائلاتهم هنا، لكن طيور النورس تسرق طعامهم سريعا وهنا يأتي عملي حيث أطاردهم”.

ولفت التقرير إلى أن الشاب أصبح من المشاهير المحليين حيث غالبًا ما يُرى يرفرف بجناحيه ويطارد طيور النورس في ويتبي مما جعل الناس يقدمون له الشكر إضافة إلى التقاط الصور معه.