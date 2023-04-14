قسوة شديدة .. لن تصدق ما فعله بريطاني في طائر نورس بالشارع

أثارت صورة منتشرة عبر موقع تويتر حالة من الغضب حيث يظهر فيها رجل بريطاني من مدينة بلاكبول يقوم بفعل عنيف وغير أخلاقي ولا قانوني ضد طائر نورس.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الجمعة، ربط الرجل طائر النورس بحبل في عنقه ثم سار به في الشارع يسحبه بشكل قاسي لا مثيل له مع هذا الطائر.

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ووصف مشاهدي الصورة الصادمة والمؤلمة الرجل بأنه “مريض نفسي” و “يعاني من القسوة الشديدة”، بينما لفت آخرين أنهم شاهدوا الرجل يسحب الطائر في مكان آخر بالمدينة البريطانية.

جدير بالذكر أن طائر النورس محمي بموجب قانون الحياة البرية والريف لعام 1981 في بريطانيا، فمن غير القانوني جرحه أو إنهاء حياته أو أو أخذ بيض أنثاه أو تدميره، أو إتلاف أو تدمير أي أعشاش طيور أثناء استخدامها أو بنائها إلا إذا كنت تتصرف بموجب ترخيص.