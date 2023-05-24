سعر العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 24-5-2023

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-5-2023؛ داخل البنوك المصرية بدون أي تغيير.









سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو 33.21 جنيه للشراء و 33.38 جنيه للبيع



الجنيه الإسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.17 جنيه للشراء و 38.34 جنيه للبيع



الدولار الكندي



بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري 22.76 جنيه للشراء و 22.86 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.46 جنيه للشراء و 4,4 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي امام الجنيه 2.81 جنيه للشراء و 2.82 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.9 جنيه للشراء و 2.91 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري إلي 34.19جنيه للشراء و 34.34 جنيه للبيع



الين الياباني



وصل سعر 100 ين ياباني نحو 22.25 جنيه للشراء و 22.35 جنيه للبيع



الدولار الإسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.4 جنيه للشراء و 20.49 جنيه للبيع



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.36 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك .

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.3 جنيه للشراء و 100.75 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 81.76 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع

الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 80.07 جنيه للشراء و 90.4 جنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.51 جنيه للبيع



الدينار الأردني



بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.61 جنيه للبيع





