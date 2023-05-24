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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 24-5-2023

أسعار العملات
أسعار العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-5-2023؛ داخل البنوك المصرية بدون أي تغيير.





سعر الدولار


سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

الدولار يسجل 30.83 جنيه للشراء.. سعر العملات اليوم


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو 33.21 جنيه للشراء و 33.38 جنيه للبيع


الجنيه الإسترليني


بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.17 جنيه للشراء و 38.34 جنيه للبيع


الدولار الكندي


بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري 22.76 جنيه للشراء و 22.86 جنيه للبيع


الكرون الدنماركي


بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.46 جنيه للشراء و 4,4 جنيه للبيع


الكرون النرويجي


بلغ سعر الكرون النرويجي امام الجنيه 2.81 جنيه للشراء و 2.82 جنيه للبيع


الكرون السويدي


بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.9 جنيه للشراء و 2.91 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري إلي 34.19جنيه للشراء و 34.34 جنيه للبيع


الين الياباني


وصل سعر 100 ين ياباني نحو 22.25 جنيه للشراء و 22.35 جنيه للبيع


الدولار الإسترالي


سجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.4 جنيه للشراء و 20.49 جنيه للبيع


اليوان  الصيني


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.36 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع

العملات العربية

 

وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا  في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك .

الريال السعودي 

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.3 جنيه للشراء و 100.75 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع


الدينار البحريني


وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 81.76 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع

 

الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 80.07 جنيه للشراء و 90.4 جنيه للبيع


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.51 جنيه للبيع


الدينار الأردني


بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.61 جنيه للبيع
 

 


 

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