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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

شجار عنيف يندلع بين
شجار عنيف يندلع بين ركاب طائرة في مطار شيكاغو بأمريكا

اندلع شجار جماعي عنيف بالأيدي بين عشرات الرجال والنساء في مطار شيكاجو أو المعروف بمطار “أوهير الدولي” بولاية إلينوي الأمريكية. 

بعد نزول الركاب من الطائرة وفي المبني 3 من مطار شيكاجو بدأت الشجار بالأيدي بينهم حول الأمتعة، وفقا لما أكدته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء. 

كشف مقطع الفيديو عن مشاهد فوضوية لـ حوالي 10 أشخاص يتصارعون، بما في ذلك زوجان من النساء يمكن رؤيتهن يتدحرجن على الأرض بعنف وينتزعن شعر بعضهن البعض ويوجهن اللكمات.

تفاصيل 

وقالت شرطة شيكاغو بشأن الواقعة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 18 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 20 عاما في أعقاب الحادث". 

وأوضح بيان من مطار أوهير الدولي: “السلامة والأمن هما دائما على رأس أولويات إدارة الطيران بشيكاجو (CDA)، نحن نعمل عن كثب مع جميع شركائنا الفيدراليين الموجودين في مطاري أوهير وميدواي الدوليين وإدارة شرطة شيكاجو لضمان سلامة الجميع عندما يكونون في منشآتنا”.

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شجار جماعي عنيف الأيدي مطار شيكاجو أوهير الدولي ولاية إلينوي الأمريكية

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