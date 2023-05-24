اجتماع ثنائي لرئيسي وزراء الهند وأستراليا في مدينة "سيدني"

اجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /الأربعاء/ مع نظيره الاسترالي أنتوني ألبانيز في مدينة "سيدني".



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الاجتماع حضره وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، مشيرة إلى أن مودي عقد أيضا اجتماعات مع رؤساء كبرى الشركات الأسترالية في مدينة "سيدني" حيث دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة وغيرها.



وكان رئيس الوزراء الهندي قد وصل أمس /الثلاثاء/ إلى مدينة "سيدني" في ثانية زياراته لأستراليا منذ توليه المنصب بهدف توثيق العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية مع تنامي نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لأستراليا من خلال تبادل السلع والخدمات في الاتجاهين.. وتحرص أستراليا على زيادة التجارة مع الهند كوسيلة للتنويع عن الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها مودي إلى استراليا كانت في نوفمبر 2014 بعد أشهر فقط من انتخاب حكومته لأول مرة.