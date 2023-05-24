الجيل من قلب المتحف.. "تعليم سوهاج" تُدشن مبادرة احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مبادرة بالاشتراك مع متحف سوهاج القومي، بعنوان الجيل من قلب المتحف، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، حيث خرج الطلاب في شكل فرعوني، يعبرون عن حضارة مصرنا الحبيبة.

لنرى طلاب مدارس جيل المستقبل، في زي فرعوني يعبر عن حضارة مصر القديمة، والتي تعود إلى 7000 سنة، ليخرجوا في مشهدًا عظيمًا يُعبر عن سعادتهم بحضارة بلادهم، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف.

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احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

وذلك تحت رعاية واشراف الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وبمشاركة سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم.

وعطا الميموني، مدير التعليم العام بالمديرية، وأحمد مقبول، مدير الإدارة التعليمية بمركز أخميم، ومارينا صفوت، مُعلمة الدراسات الاجتماعية والمسؤولة عن اليوم الاحتفالي، ومسؤولي متحف سوهاج القومي.

وقالت مارينا صفوت، إن الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، جاء تحت عنوان "مصر مهد الحضارة"، مُشيرة إلى فرحة قلوب الأطفال بالزي الفرعوني والذي يُعبر عن حضارة بلادهم، مؤكدة أن مثل هذه الأشياء تُعزز وتنمي حب الوطن وتاريخه لدى الجيل الجديد منذ نعومة اظافرهم.