عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيل من قلب المتحف.. "تعليم سوهاج" تُدشن مبادرة احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

متحف سوهاج القومي
متحف سوهاج القومي

دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مبادرة بالاشتراك مع متحف سوهاج القومي، بعنوان الجيل من قلب المتحف، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، حيث خرج الطلاب في شكل فرعوني، يعبرون عن حضارة مصرنا الحبيبة.

لنرى طلاب مدارس جيل المستقبل، في زي فرعوني يعبر عن حضارة مصر القديمة، والتي تعود إلى 7000 سنة، ليخرجوا في مشهدًا عظيمًا يُعبر عن سعادتهم بحضارة بلادهم، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف.

IMG-20230524-WA0033
IMG-20230524-WA0033
IMG-20230524-WA0031
IMG-20230524-WA0031
IMG-20230524-WA0027
IMG-20230524-WA0027
IMG-20230524-WA0026
IMG-20230524-WA0026
IMG-20230524-WA0029
IMG-20230524-WA0029

الدجاج يُصيب أسرة كاملة بتسمم غذائي في سوهاج

مقتل شاب على يدي زوج عمته في سوهاج.. والسبب الانتقام

احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

وذلك تحت رعاية واشراف الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وبمشاركة سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم.

وعطا الميموني، مدير التعليم العام بالمديرية، وأحمد مقبول، مدير الإدارة التعليمية بمركز أخميم، ومارينا صفوت، مُعلمة الدراسات الاجتماعية والمسؤولة عن اليوم الاحتفالي، ومسؤولي متحف سوهاج القومي.

وقالت مارينا صفوت، إن الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، جاء تحت عنوان "مصر مهد الحضارة"، مُشيرة إلى فرحة قلوب الأطفال بالزي الفرعوني والذي يُعبر عن حضارة بلادهم، مؤكدة أن مثل هذه الأشياء تُعزز وتنمي حب الوطن وتاريخه لدى الجيل الجديد منذ نعومة اظافرهم.

IMG-20230524-WA0042
IMG-20230524-WA0042
IMG-20230524-WA0043
IMG-20230524-WA0043
IMG-20230524-WA0040
IMG-20230524-WA0040
IMG-20230524-WA0038
IMG-20230524-WA0038
IMG-20230524-WA0036
IMG-20230524-WA0036
سوهاج اخبار محافظة سوهاج اليوم العالمي للمتاحف متحف سوهاج القومي الحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

اشتعال مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش في سوهاج.. وسقوط 6 مصابين

ترشيحاتنا

كرستيان: مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينة.. وتعاون قريب لحل الأزمة

سفير الاتحاد الأوروبي: إذا طُلب منا التوسط في حل أزمة سد النهضة سنتدخل

سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: مصر يمكن أن تكون مصدر طاقة لبلادنا

تحرك برلماني بشأن هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة من بعثة المنتخب في تونس

رئيس جهاز ملوي الجديدة يجتمع بمسئولي الشركات العاملة بالمدينة لدفع العمل بالمشروعات

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ