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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

موسم صفري.. الزمالك مهدد بالحرمان من دوري الأبطال والبطولة العربية ومونديال 2025

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يعتبر الموسم الحالي من أسوأ المواسم الكروية التى مرت على نادي الزمالك وخرج الفارس الأبيض خالى الوفاض خلال عام 2023.

موسم صفري للنادي الزمالك لم يحصل خلاله على أي بطولة ولم يحقق انجازا منذ بداية عام 2023.

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يواجه أزمات حقيقية قد تحرمه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة وأيضا البطولة العربية للأندية إضافة لعدم مشاركته فى مونديال الأندية 2025.

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ورطة الزمالك في إفريقيا 

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ورطة حقيقية تساهم فى حرمانه من المشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة القادمة رفقة النادي الأهلي. 

تأتي ورطة نادي الزمالك، فى ظل انتظار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أسماء المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية بحد أقصى يوم 30 يونيو المقبل. 

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بعدما خاض 28 مباراة خلال الموسم الحالي من المسابقة المحلية. 

ويتبقى لفريق الزمالك مباريات الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والاهلي وغزل المحلة في جدول الدوري الممتاز.

ويعاني نادي الزمالك صعوبة في إنهاء الدوري الممتاز فى المركز الثاني من أجل مرافقة النادي الأهلي الي دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة فى ظل تراجع النتائج ومستوى أداء اللاعبين.

وينافس فريق الزمالك ناديا بيراميدز وفيوتشر في الدوري الممتاز ، من أجل اقتناص المركز الثاني للتواجد ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا النسخة المقبلة.

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الزمالك مهدد بعدم المشاركة فى البطولة العربية

فجر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مفاجأة حول إمكانية عدم مشاركة نادي الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بالسعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. 

وقال عامر حسين، عبر تصريحات تليفزيونية: “لكي يشارك الزمالك في البطولة العربية للأندية، يجب أن ينهي مبارياته في الدوري الممتاز يوم 15 يونيو المقبل”.

وأضاف: “مباريات الأهلي غريم نادي الزمالك المؤجلة سنراعي فيها ألا تكون ضد أندية تصارع على الهبوط في الدوري الممتاز”.

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الزمالك يغيب عن مونديال الأندية 

في شهر مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بحيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا بمنافسة تقام مرة كل أربع سنوات.

في المواسم الأربعة السابقة للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من اتحادات على تذكرة المشاركة، وتعد أوقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذي تحدده نتائج الفائزين في مسابقة الأندية الأولى طوال فترة التصفيات التي تبلغ أربع سنوات.
وفقا لموقع “فيفا”، في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم مسابقة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات، على أن يعتمد نفس الترتيب لتحديد الفرق التي ستكمل الحصص المخصّصة لممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، أي أنه لا يمكن للزمالك أن يشارك باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، ولكن سيتم الاختيار وفقا للتصنيف الإفريقي للأندية في آخر 4 سنوات.
 

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الزمالك وبطولات ضائعة في 2023  
 

ودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس مصر أمام بيراميدز فى عام 2023. 
كما ودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق فاركو بعد الخسارة بثلاثية فى عام 2023.
وغادر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائرى فى عام 2023. 
ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الرابع ضمن منافسات بطولة الدوري المصرى فى عام 2023.

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