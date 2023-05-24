عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

أثار تصرف أب تجاه ابنته البالغة من العمر عامين حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

ظهر الأب في مقطع فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، وهو يحمل ابنته كـ “الشطنة” التي يحملها في يده بعدما رفضت الوقوف نتيجة نوبة غضب.

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انتقسم التعليقات على مقطع الفيديو الغريب بين يتهم الأب بـ “إساءة معاملة الطفلة” عن طريق حملها كـ “حقيبة تسوق” وبين من يرأى تصرفه “مضحك ولطيف”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو: ""أكره ذلك فقط .. يجب على المرء أن يحترم مشاعر أطفاله، وهذا التصرف خالي من المودة"، بينما وقف آخر مع الأب “الأطفال مدللون يحتاجون أحيانا لمثل هذا التصرف”.

أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته صاحبة العامين

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