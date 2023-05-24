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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

تصرف مراقب أثناء
تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا

أثار تصرف مراقب في الامتحانات حالة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر له مع مجموعة من الطلاب داخل لجنة الامتحان. 

ظهر المراقب في الامتحانات وهو يقوم بـ “التهوية” على طلاب في جو الصيف الحار أثناء تأديتهم امتحان فصل دراسي، باستخدام ملف ثقيل كان يحمله في يديه بينما يسير بجوارهم. 

وكان من أبرز التعليقات على الفيديو والصور التي لم يكشف عن مكان تصويرها، لكن رجح كونه بالعراق: “هكذا يفعل الأب أيضا مع أبنائه”، و“معلم لديه ضمير وشعور بالآخرين”، و“لقد ذكرني هذا الموقف بمعلمي عندما كنت صغيرا”.

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تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا
تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا
تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا
تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا

 

 

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