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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير للوقوف على مؤشرات أوضح حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بجانب تكهنات حول فشل التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، ومن ثم تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزامتها في الأول من يوينو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2415 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1975 دولارًا.

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2760 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2070 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1610 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19320 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2450 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2420 جنيه، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1973 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1955 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1975 دولارًا.
وفي سياق متصل، أوصى بنك "جيه بي مورجان" المستثمرين بالتخارج من الأسهم والاحتفاظ بالذهب والسيولة النقدية، مع مخاوف الركود واستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية،وذلك في إطار التحوط ضد تداعيات أزمة سقف الدين.
كما أفاد تقرير صادر عن وكالة فيتش بأنه من المرجح أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الفترة المقبلة، ومن ثم قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية، في ظل تزايد التوقعات بتخلى الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشديد النقدي، وإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

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