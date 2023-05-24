وعد مفاجئ من رئيس الوداد لـ لاعبيه بشأن مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن وعد سعيد الناصيري، رئيس الوداد المغربي للاعبيه المفاجئ، بالحصول على مكافآت مالية كبيرة، في حالة الحصول على اللقب الإفريقي على حساب الأهلي.

وقال موقع "لو 360 سبورت المغربي" أن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد، فاجئ لاعبيه ووعدهم بمكافآة مالية كبيرة في حال الإطاحة بالأهلي، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة على حساب المارد الأحمر بعد عامي 2017 و2022.



وأضاف أن الناصري وعد لاعبي الوداد بتسليم مبلغ 18 مليون سنتيم لكل لاعب، في حال الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما سبق وأن حصلوا على 6 ملايين سنتيم لكل لاعب بعد تخطي دور نصف النهائي، وتجاوز عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.



الأهلي ضد الوداد



ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 4 يونيو القادم على استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.