ختام البرنامج التدريبى لتحليل المعلومات للعاملين بالطب الوقائى بأسوان

إختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال البرنامج التدريبى للتعريف بمنظومة التحول الرقمى وتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائى ، والتى تأتى ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة والمجتمعية ، فى إطار الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن البرنامج التدريبى إستهدف فئات العاملين بقطاع التطعيمات الروتينية " التمريض ، والمراقبين الصحيين ، ومدخلى البيانات ، ومسؤلى التطعيمات " وذلك داخل جميع الوحدات والإدارت الصحية على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء العمل بقطاع التطعيمات ، وتلافى المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية ، ورفع نسب التغطية ، والتحول إلى نظام الميكنة كبديل للنظام الورقى .

التحول الرقمى

وأضاف إيهاب حنفى بأن البرنامج التدريبى تم تنفيذه بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية على مدار 5 أيام ، وبإشراف من الدكتورة أسماء نصر مدير إدارة التطعيمات ، وأحمد عاطف مشرف عام التطعيمات بالمديرية .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

برنامج تدريبى

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول 650 مترا، وعرض متوسط 10 أمتار، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدى لمنطقة حى أطلس، توزاياً مع إستكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقى بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك.