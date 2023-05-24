السفير الأمريكي بالصين: أتطلع للعمل مع سفير بكين الجديد في واشنطن

قال السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، إنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنج بعد توليه منصبه الجديد.

وكتب بيرنز: "لقد أقمت مأدبة عشاء وداع للسفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة، شيه فنج. وقد التقينا نحن الاثنان 23 مرة في العام الماضي وشهرين لمعالجة التحديات العديدة في الصين والولايات المتحدة. وأنا سعيد جدا واتطلع الى مواصلة العمل معه في دورة الجديد".

وقد وصل شيه فنج، السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة، إلى نيويورك أمس الثلاثاء، لتولي منصبه الجديد. ويعتبر شيه هو السفير الصيني الثاني عشر لدى الولايات المتحدة، وقد استقال تشين جانج، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وعاد إلى الصين في أوائل يناير 2023، ثم يتم تعيينه وزيرا للخارجية.

وقال شيه فنج في مطار نيويورك عند وصوله، إن العلاقات الصينية الأمريكية واجهت صعوبات خطيرة وواجهت تحديات خطيرة، وأشعر بمهمة مجيدة ومسؤولية ثقيلة.