مصر وسوريا تبحثان سبت تعزيز التعاون الصحي فيما بينهما

بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش مع نظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار ونائب وزير الصحة الصيني تساو شيويه تاو سبل تعزيز التعاون الصحي.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.



وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا؛ فقد ناقش الدكتور الغباش الأوضاع الصحية الراهنة في العالم، وسبل التعاون الثنائي بين سوريا وكل من مصر والصين، بهدف الارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين، والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.



كما أعرب وزير الصحة عن شكره للمواقف الإنسانية للبلدين خلال الزلزال، وللمساعدات التي تم تقديمها، إضافة إلى المساعدات الصينية التي تم تقديمها خلال انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الصحي والاستفادة من التجارب والخبرات وضرورة تبادلها.



يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية انتخبت سوريا في 2021 بالإجماع أثناء دورتها الرابعة والسبعين لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.