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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بمركز شباب قبريط بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، بمشاركة 25 عضواً من أعضاء الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضر هشام رجب المتخصص في تكنولوجيا إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات، أوضح ماهية المخلفات الإليكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإليكترونية وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة آمنة للحفاظ على البيئة.


أقيمت الدورة التدريبية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بشباب قبريط، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقي الجوالة والجوالات بالمديرية، السيد درويش مدير إدارة شباب فوة وفريق عمل المركز.

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