تمتلكه كوريا الشمالية | صاروخ جديد يهدّد أمريكا ويضعها في مرمى النيران

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن صاروخ جديد تمتلكه كوريا الشمالية يضع الولايات المتحدة في مرمى النيران، فهو صاروخ جديد عابر للقارات يهدد الأراضي الأميركية.

و عرض التقرير،" أنه صاروخ hwasong-17"، الذي تنتجه كوريا الشمالية، ينطلق الصاروخ من منصة متحركة على ألية كبيرة تم إنتاجها محليا، و هذا يعني أن كوريا الشمالية تستطيع تصنيع ما تريد من هذا الصاروخ ونشره في أرجاء البلاد.

يسير بالوقود السائل

يتكون هذا الصاروخ من مرحلتين، ويستخدم الوقود السائل مما يعني أنه يحب تزويده بالوقود قبل الإطلاق مباشرة وليس قبل النقل، مما يتيح من فترة تحضيره للاستخدام.

يحمل رؤوسا حربية

يحمل هذا الصاروخ رؤوسا حربية يصعب أعراضها و لديه قوة تدميرية كبيرة كما يعتقد المراقبون.

يعتقد المراقبون، أن الصاروخ "hwasong-17 "يستطيع حمل عدة رؤوس حربية، مما يصعب عملية اعتراضها من شدة قوتها التدميرية.