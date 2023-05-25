أخبار التعليم ... احصل على فرصة للدراسة في اليابان.. تفاصيل التقديم..."كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر".. محاضرة في أول نشاط ثقافي لمتحف الزعفران..اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية ومعهد ساليزيان دون بوسكو.. تفاصيل

وقع الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مع مدير عام معهد " ساليزيان دون بوسكو" بالقاهرة الراهب بيدرو جارسيا بريز، اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣، بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة والمجتمع المدني، تحت إشراف الجامعة، وإصدار شهادة مشتركة ومعتمدة من الطرفين.



السبت.. آثار القاهرة تبدأ امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.



اليوم .. آداب حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.



احصل على فرصة للدراسة في اليابان.. تفاصيل التقديم

أعلنت قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعلان سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد القيام بتقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 ، وذلك لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023 على

اليوم.. انطلاق امتحانات الحاسب الآلي بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن الحاسب الإلى لطلاب الفرقة الرابعة للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).



"كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر".. محاضرة في أول نشاط ثقافي لمتحف الزعفران..اليوم

يلقي الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير الآثار سابقا وعميد كلية الاثار جامعة عين شمس السابق محاضرة بعنوان (كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر)، في أولي فعاليات النشاط الثقافي لمتحف الزعفران ، يدير الجلسة د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.