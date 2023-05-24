بعد إصابته بضربة صاروخية..رئيس الاستخبارات الروسية يتابع حالة قائد قوات كييف الصحية

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر عن إصابته بضربة صاروخية روسية.

وقال ناريشكين للصحفيين: "بالطبع، نتلقى المعلومات، ولكن ليس بوسعي أن أضمن أنها صحيحة 100%. ولذلك لا أعتقد أنني سأفيد بأي شيء لا تعلمونه، أعتقد أنه لا داعي لإعارة اهتمام خاص لهذا الموضوع".

وأكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو علي تليجرام قائلا" إن زالوجني بحالة حرجة ويصارع الموت، بعد استهدافه بضربة روسية".

ونقل عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذه.

بينما نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، صحة الشائعات عن إصابة زالوجني، وقالت :"إنه على رأس عمله".