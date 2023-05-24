كريم صاحب قسيمة من يؤتمن على العرض: أمها شتمتني وطردتني برا البيت وقالتلي طلقها

كشف كريم صاحب قيسمة الزواج المنصوص فيها من يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال، تفاصيل ترك طيلقته لمنزل الزوجية، قائلا: “ذهبت إلى والدتها بعدها قرر أن يذهب هو إليها عند والدتها ليردها إلى بيتها معه ويراضيهاولكنه تلقي كل الشتائم والسب من قبل والدتها وقالت له ”امشي أطلع برة وطلق البت".

وأكد كريم خلال لقائه بالإعلامية " نهال طايل " ببرنامج " تفاصيل " المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن طليقته فى حينها كانت تحمل طفلا فى بطنها، مضيفا أن والدتها لم تستمع حتي ما إذا كان قد حدث مشكلة ما بينهم وأهملته إهمالا كبير، جعله يتركهم ولكنه لم يطلقها، مؤكدا أنه أصطحبها على والدتها، لأنها رغبت في ذلك ولم أتركها تذهب إليها بمفردها رغم الخلاف بيننا.



وأوضح، أنه سرد تفاصيل خلافه مع زوجته لخاله وزوجته، وتدخل خال كريم وزجته وبالفعل تم حل المشكلة بينهم.