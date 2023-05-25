أخبار السيارات| أسعار هيونداي إلنترا اتش دى الجديدة.. 5 أنواع بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

شهدت أسعار سيارات العلامة التجارية الكورية هيونداي عدة تحديثات جديدة لأغلب طرازات سيارتها في السوق المصري، ويأتي على رأسها السيدان الاقتصادية هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023.

شهدت السيارات الجديدة زيادات سعرية متلاحقة مؤخراً ويضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الجديدة موديلات 2023.

أطلقت العلامة التجارية الفرنسية رينو سيارة لوجان رسمياً في شهر يونيو من عام 2004، وبدأ التسويق لها في سبتمبر من نفس العام، وحققت انتشارا كبيراً خاصة في الأسواق النامية، حيث تعتبر من السيارات الاقتصادية.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أهم الحلو الاقتصادية في الوقت الحالي نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

يعتبر تأخر تشغيل محرك السيارة أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، قد يحدث لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك بسبب ركن السيارة لمدة طويلة ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والأتربة على العديد من الأجزاء الميكانيكية.