أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ماذا كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية؟

أخبار مصر.. عرضت مصر قضية سد النهضة في القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، وأصدر مجلس جامعة الدول العربية عددًا من القرارات.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس يوجه بإرسال مشروع قانون المجلس الأهلي للتعليم إلى الحوار الوطني لمناقشته

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.

ماذا كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية؟.. الخارجية ترد على الادعاءات والافتراءات

عرضت مصر قضية سد النهضة في القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددًا من القرارات خلال قمته، التي عقدت في مدينة جدة السعودية…

الحكومة توافق على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات في المحافظات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات

فيديو جديد يكشف تفاصيل تطوير برج إشارات السكة الحديد بديروط

نشرت وزارة النقل فيديو جديدا لبرج إشارات ديروط الذي تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



موعد صرف معاش شهر يونيو 2023| اعرف طرق القبض بدون الذهاب للبنك

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023 ، ينتظره أصحاب المعاشات، حيث يبدأ الصرف صباح يوم الخميس الموافق 1 يونيو من جميع منافذ الصرف متضمنا الزيادة الجديدة الاخيرة المقدرة بـ15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن.

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة.

فوز مصر كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

أعلنت الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



من هنا تشتري أرخص اللحوم البلدي.. عناوين منافذ الزراعة بالقاهرة والمحافظات

تطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ..الوزراء يوافق على استكمال صرف تعويضات متضرري النوبة

استعرض مجلس الوزراء تقرير المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مكافآت وحوافز | بشرى في الري للعاملين بمشروعات الوزارة

على هامش مشاركته في فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمقر الإدارة العامة للمياه الجوفية…

القوى العاملة: تعزيز التعاون مع سوريا في التشغيل وتوفير فرص العمل

التقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة؛ اليوم الأربعاء؛ علي هامش الدورة ٤٩ لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرض الحج من المصرف المتحد .. خدمات

يقدم المصرف المتحد قروض ميسرة طبقا للشروط والاحكام للحج .

ولم يضع المصرف المتحد حد اقصى للقرض بل يتوقف الامر علي قدرة العميل على السداد ودخله الشهري وتكون فترة السداد عام .