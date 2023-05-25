شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

أثارت ردة فعل سيدة عجوز تبلغ من العمر 80 عاما حالة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب مظهر شعرها الجديد، فما قصتها؟.

عانت العجوز المتقاعدة بريندا فيكرز من الصلع في مقدمة رأسها نتيجة إصابتها بـ السيلياك، مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة، وينتج عن مشكلة هضم البروتين في الأطعمة مثل الخبز والبسكويت.

وكون مرض السيلياك أو المعروف أيضا بالمرض “البطني” أو “الزلاقي” يؤثر على امتصاص المواد الغذائية وتشمل أعراضه فقدان الوزن والتعب، أوضحت السيدة أنه ربما أثر على تساقط شعرها بهذا الشكل الذي وصل لـ “صلع”.

وأضافت السيدة أنه ربما ساعد على إصابة رأسها بهذا الصلع أيضا وجود عامل وراثي أو هورمني مع التقدم بالعمر، لكن انتهت هذه المعاناة بعد تركيب شعر لها في “صالون تجميل” جعلها “تبكي” وتشعر وكل من حولها بأنها “صغرت 20 عاما وأبصرت كما لو كانت عمياء”.

ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك