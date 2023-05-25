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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تفوز على الأردن 7-2 وتتصدر بطولة الأفروآسيوية لكرة القدم لقصار القامة

صدى البلد

فاز المنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامة على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة 7 / 2 كما فاز اللاعب مصطفى محمود بجائزة رجل المباراة.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة ويقترب من حلم الفوز باول بطوله لكرة القدم ( للاقزام )  بعد تعادل فى اول مباراه مع المنتخب العراقى 2 / 2 وفوزه أول أمس على منتخب المغرب البلد المضيف  بنتيخة 5 / 3. 

ويتصدر المنتخب جدول المباريات بعدد 7 نقاط  حيث لعب ثلاث مباريات فاز فى مباراتين أمام المغرب ثم الاردن وتعادل فى أول مباراة له أمام العراق ،وله من الأهداف 14 هدفا .

ويأتى المنتخب المغربى برصيد 6 نقاط حيث لعب ثلاث مباريات فاز فى مباراتين وخسر مباراته الثالثة أمام المنتخب المصرى وبذلك يكون رصيده 6 نقاط وله 17 هدفا وعليه 14 هدفا، ثم منتخب الأردن فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين وله 13 هدفا وعليه 17. 

وجاء فى آخر المجموعة منتخب العراق بنقطة واحده من تعادله مع منتخب مصر وهزبمتين من المغرب والأردن وله 12 هدفا وعليه 16 .

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب احمد عبد الرازق واللاعبون هم  وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد ومصطفي محمود و محمد حسين  وحراسة المرمي سعيد الخرباوي ومحمد يحي  وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام.

المنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامه

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