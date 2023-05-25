بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

توفيت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا وتعيش في مدينة روتشديل بالمملكة المتحدة البريطانية بعد أسابيع من إصابتها بالإغماء والسقوط على الأرض داخل الحمام.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، قالت عائلة التلميذة فلق بابار إنها أصبحت على ما يرام بعد إغمائها وسقوطها في الحمام.

وبعد وفاة التلميذة، قررت قاضية المنطقة السكنية، كاثرين ماكينا فتح تحقيق في سبب وفاة التلميذة.

تفاصيل

وفي التحقيق، قالت ضابطة الطب الشرعي بالشرطة، تريسي بون، إن فلق دخلت إلى مستشفى الأطفال الملكي في مانشستر بعد أن أحضرتها أسرتها إثر شكواها من الاضطراب والتقيؤ.

وأضافت ضابطة الطب الشرعي أنه بعد فحص التلميذة بالأشعة المقطعية تقرر خضوعها لعملية جراحية طارئة، لكنها توفيت بعدها بمدة قصيرة بسبب إصابتها بـ “تلف الدماغ”.