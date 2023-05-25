ثأر وخناقة بمقهى.. شرطة دبي تكشف تفاصيل جريمة إسرائيلية على أراضي الإمارات

نجحت القيادة العامة لشرطة دبي في إلقاء القبض على ثمانية إسرائيليين خلال أقل من 24 ساعة من التورط في الاعتداء والتسبب في وفاة شخص من الجنسية ذاتها على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.

وذكرت شرطة دبي بأن المتوفي يدعى غسان شمسية يبلغ من العمر 33 عاماً، وتوفي نتيجة شجار نشب أثناء وجود أسرتي الطرفين بالدولة.

وابانت أن رجال البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقوا القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الواقعة، خلال ثلاث ساعات فقط، ثم واصلت البحث وتمكنت من ضبط بقية المتهمين في أقل من 24 ساعة.

وكشفت شرطة دبي ان تفاصيل الجريمة تعود إلى أن أفراد من أسر المتسببين في الواقعة حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوربية بغرض السياحة والتسوق، وتصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث وفاة بعد طعن المجني عليه بآلة حادة.