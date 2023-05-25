عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. أمطار الخير تتساقط على الحرم النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي

بثت فضائية الإخبارية السعودية مقطع فيديو لتساقط أمطار الخير على الحرم النبوي بالمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية أصدر أمس الأربعاء، تحذيرا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والرياض والقصيم ونجران والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة).

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، نبهت الأرصاد من أن منطقة مكة المكرمة تشهد  أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وعواصف رعدية وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

كما حذر من أن المنطقة الشرقية أيضا ستشهد أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة القصيم أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد نجران أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة جازان أمطارا غزيرة وأتربة مثارة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارا غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

كما تشهد منطقة عسير أمطارا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

السعودية.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

أرصاد السعودية الحرم النبوي الطقس المتوقع المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

موضوعات متعلقة

السعودية.. أمطار رعدية تصل حد السيول وسط تحذيرات من طقس اليوم

أمطار رعدية غزيرة.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

ترشيحاتنا

مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

10 % رسوما على السالمون والبن والشيكولاتة والأجهزة المستوردة |تعديل ضريبة الدمغة

كلام نهائئ..مرتضى منصور يحسم الجدل حول مصير أوسوريو فى الزمالك

دعاء ليلة الجمعة.. ثوابه كبير ومن أفضل وسائل التقرب إلى الله

أزمات الوسط الغنائي عرض مستمر|محسن جابر يهدد عمرو مصطفى وتعليق حفلة ويجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ