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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد بجاليري ضي الزمالك.. منتدى عفيفي مطر يناقش «سيكولوجية الإبداع التشكيلي»

جاليري ضي الزمالك
جاليري ضي الزمالك

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن فعاليات منتدي عفيفي مطر، بجاليري ضي الزمالك،  في السابعة من مساء الأحد المقبل الثامن والعشرين من مايو، ندوة بعنوان «سيكولوجية الإبداع في الفنون التشكيلية المعاصرة». 

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ضيوف الندوة 

 

يتحدث في الندوة الدكتورة عبلة حنفي، والدكتورة آمنة النصيري، والدكتور الفنان سامي البلشي، ويديرها الفنان الدكتور أحمد عبد الكريم.

 

 

تتناول الدكتورة عبلة حنفي في حديثها سيكولوجية الإبداع في الفنون التشكيلية المعاصرة، فيما تتحدث الفنانة التشكيلية الدكتورة آمنة النصيري من جامعة صنعاء باليمن عن علم الجمال في الفن التشكيلي اليمني، ويتناول الدكتور سامي البلشي أحدث أساليب العلاج بالفن. 

 

جاليري ضي الزمالك 

 

ويشهد جاليري ضي الزمالك خلال المرحلة الحالية، عرض أعمال الفنانين صلاح طاهر وفهد الحجيلان ومحمد رزق تحت عنوان «ثلاثية الحنين»، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة  القادمة.

جاليري ضي الزمالك الفنون التشكيلية المعاصرة ثلاثية الحنين منتدي عفيفي مطر سيكولوجية الإبداع الفن التشكيلي اليمني أساليب العلاج بالفن

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