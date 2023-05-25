مأساة.. بيان عاجل من الداخلية السورية بشأن تعذيب أب وأم لصغيرتهما

شهدت محافظة طرطوس في سوريا واقعة مأساوية، إذ قام أب وزوجته بضرب ابنتهما الطفلة وتعذيبها.

وتمكنت الشرطة السورية من توقيف الزوجين، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من ردود الأفعال الغاضبة جراء قيام الوالدين بهذا السلوك الذي وصفوه بـ «المشين».

وكشفت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر فيسبوك، عن تلقي أحد أقسام شرطة محافظة طرطوس، بلاغاً من رجل يدعى «محمد.أ» بقيام ابنته وزوجها بضرب حفيدته الطفلة «5 أعوام» جوري، ضرباً مبرحاً، أدى لنقلها إلى أحد المستشفيات.



وتوجهت قوة من الشرطة إلى المستشفى، حيث تبين إصابة الطفلة برضوض في الوجه ومختلف أنحاء الجسم، ليتوجه بعدها رجال الشرطة للقبض على الأبوين في منزلهما.

واعترف «علاء أ» وزوجته «منار م» بتعنيف ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات، وضربها بشكل متكرر، بسبب قيامها بتصرفات تزعجهما وسلوكيات غير جيدة، بحسب وجهة نظرهما.

