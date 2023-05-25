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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديوهات مخلة على صفحة رسمية للحكومة التونسية بفيس بوك.. ماذا يحدث؟

تونس علم
تونس علم

بثت الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة في تونس  مقاطع فيديو "مخلة"، بعدما تعرضت لاختراق على يد مجموعة من القراصنة الأمر الذي أثار ضجة كبرى في الأوساط التونسية.

 

ومن جانبها؛ أكدت بلدية حمام سوسة، في بيان لها، أن صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قد تعرضت للقرصنة منذ تاريخ 28 أبريل 2023، وأن كل ما ينشر عبرها لا يمثل البلدية في شيء.

 

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تم بثها على الصفحة المقرصنة.

 

وأفادت بلدية حمام سوسة بإنشاء صفحة جديدة في "فيسبوك" لتعويض الصفحة المقرصنة.

 

كما ناشدت البلدية كافة متابعيها إلى مساندتها والتبليغ عن الصفحة المقرصنة المشبوهة إلى إدارة الفيسبوك من أجل إغلاقها.

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