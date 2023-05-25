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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة فادحة للوافدين.. قرار كويتي عاجل بإلغاء إقامة 2400 معلم

الكويت - علم
الكويت - علم

خاطبت وزارة التربية الكويتية «الداخلية» لإلغاء إقامات نحو 2400 معلم ومعلمة من الوافدين في تخصصات مختلفة، بينهم 1900 أُنهيت خدماتهم لشمولهم بخطة الإحلال، إضافة إلى 500 تقدموا بطلبات استقالة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة، حرص إدارة الموارد البشرية في «التربية» على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023، واستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أي غرامات أو رسوم.

ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تمنح وزارة «الداخلية»  الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة 3 أشهر؛ لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام،

وأشارت المصادر إلى استمرار «التربية» في خطتها الخاصة بسياسة الإحلال، والتي أقرتها قبل نحو 3 أشهر بتوجيهات من الوزير الدكتور  حمد العدواني، مشيرةً إلى أن ما يثار ميدانياً حول تجميد القرارات أو تأجيل إنهاء خدمات المشمولين بالإحلال لمدة عام غير صحيح.

 

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