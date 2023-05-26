نشرة الفن.. وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس وأحمد سعد يرتدي "حلق" في حفله بالسعودية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس وأحمد سعد يرتدي حلق في حفله بالسعودية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب محمد جمال، وفاته عن عمر يناهز 89 عاما، وهو أحد أشهر المطربين والملحنين في الوطن العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات.

سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، من ملابس الفنان أحمد سعد في حفله بالسعودية مساء الخميس، بعدما ارتدى قميص نسائي من الشبك، على طريقة ويجز في حفلاته سابقا.

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.

تأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

فاجأ المستشار ترك آل الشيخ أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.