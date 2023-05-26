نشرة الفن.. وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس وأحمد سعد يرتدي "حلق" في حفله بالسعودية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس وأحمد سعد يرتدي حلق في حفله بالسعودية.
وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس
وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب محمد جمال، وفاته عن عمر يناهز 89 عاما، وهو أحد أشهر المطربين والملحنين في الوطن العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات.
قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا
سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، من ملابس الفنان أحمد سعد في حفله بالسعودية مساء الخميس، بعدما ارتدى قميص نسائي من الشبك، على طريقة ويجز في حفلاته سابقا.
التفاصيل الكاملة لحفل محمد فؤاد ودويتو أحمد سعد وشقيقه في جدة| صور
قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.
في أولى حفلاته بالمملكة.. تأثر جمهور جدة بأغاني محمد فؤاد| فيديو
تأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.
عاوز أسمع حاجة لبليغ..طلب خاص من المستشار ترك آل الشيخ لأحمد سعد
فاجأ المستشار ترك آل الشيخ أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.