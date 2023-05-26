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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يصدم جماهير الفريق بشأن عودة محمود علاء

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن تجديد الثقة في أوسوريو أمر طبيعي، ويجب أن يتحدث مسئولي لجنة الكرة للعبور من الفترة الحالية حتى توفير احتياجاته لتنفيذ أفكاره، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتقبل أراء أعضاء اللجنة وقد يرفض النصائح الفنية.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لجنة الكرة بالزمالك تحدثت مع اوسوريو، ولكنه أصر على تنفيذ طريقته والاعتماد عليها في المباريات، هناك لخبطة واضحة داخل الفريق في المرحلة الماضية".

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وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك عدالة بين جميع الفرق في عدد المباريات، لاسيمًا أن هناك عدة مباريات مؤجلة للأهلي الذي حسم الدوري بنسبة كبيرة".

وواصل: "اتوقع عدم عودة محمود علاء إلى الزمالك في الموسم القادم".

وتطرق للحديث عن النادي الأهلي، وقال: "لاعبي الأهلي قريبين في المستوى ولا يوجد فوارق كبيرة بينهم، وفريق طلائع الجيش سوف يسعى للخروج بنتيجة جيدة للهروب من صراع الهبوط، ولازال لديه مواجهات قوية أمام الأهلي اليوم ثم الزمالك".

وزاد: "بيراميدز الأقرب للمركز الثاني، وفيوتشر لازال لديه مواجهات قوية مع الأهلي والزمالك وسيواجه بيراميدز أيضًا".

وأتم: "فيوتشر فريق جيد وهناك حالة استقرار فنية ولا أعلم شيئا عن ما يتردد حول وجود أزمات بين الجهاز الفني واللاعبين، والفريق يقدم مستوى طيب منذ الموسم الماضي وفاز بكأس الرابطة".

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