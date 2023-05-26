أهالي قرية في قليوب يستنجدون برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ناشد أهالي قرية الإصلاح الزراعي التابعة لمدينة قليوب، الدكتور مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بسرعة التدخل وانقاذ شبكة الصرف الصحي من التلف والتخريب.

قال المواطن محمد رجب لصدى البلد، إنه يسكن في القرية بشارع الشهيد محمد عبد الخالق، وتفاجأ بإقامة مزرعة للمواشي دون تراخيص ويقوم العاملين بها بإلقاء روث المواشي ومخالفات الأعلاف من قشور البرتقال والطماطم وقش الأرز في المجاري.



وتابع رجب: «كل يوم يتم انسداد الشبكة وتخرج المياه القذرة والملوثة والروئح الكريهة علينا في المنازل، نظرا لأن منسوب المنازل منخفض عن الشبكة لقدم المباني»، مشيرا الي أنهم تقدموا بشكوى رسمية لمجلس الوزراء تحمل رقم 6475425.



واستغاث رجب، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متمثلة في رئيس الشركة الدكتور مصطفي مجاهد بسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة لهؤلاء المخالفين حفاظ على الصحة العامة اولا والشبكة ثانيا».